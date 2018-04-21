В пограничном городе Кошице начались Дни Украины в Словакии

Сейчас в Кошице проходят Дни Ужгорода, ведь это города-побратимы с давней историей. Словацкое Кошице и украинский Ужгород разделяют менее 100 километров, зато сотрудничества между соседними городами на днях исполнилось 25 лет. Поздравить партнеров с юбилеем приехали руководство обоих городов, словацкие чиновники и дипломаты.

Мэр города Кошице Мартин Петрушко отметил, что не только Ужгород и Кошице отмечают юбилей партнерских отношений. Дипломатическим отношениям Украины и Словакии исполняется 25 лет. По словам мэра Ужгорода Богдана Андреева, большой вес Ужгорода заключается в том, что именно этот город представляет для словаков Украину. В свою очередь, уполномоченный представитель по вопросам развития трансграничного сотрудничества города Кошице с Украиной Эдуард Бураш сообщил, что на сегодня уже 50 украинских предпринимателей заявили о своем желании открывать и реализовывать бизнес в словацком городе.

В Кошицком "КультурПарке" развернули презентационные экспозиции предприятий, виноделов, учебных заведений, банковских и медицинских учреждений из Ужгорода. Стены художественного зала украсили работы ужгородских художников, на подиуме представили коллекцию одежды дизайнеров из Ужгорода, а на площади перед зданием продолжался ярмарка от ужгородских производителей. На сцене же выступали творческие коллективы - образцовый ансамбль "Жемчужинка" и народный фольклорно-этнографический ансамбль "Ужгород", которые исполняли песни на украинском и словацком языках.

Сегодня же в Кошице пройдет "День Карпатского Еврорегиона", в рамках которого украинская сторона предложит соседям присоединиться к приготовлению и дегустацию наших традиционных блюд, в частности борща. Кроме того, в местном парке состоится "Турнир по петанку" между спортсменами Кошице и Ужгорода. Завершит день концертная программа украинских коллективов "Добро пожаловать в Кошице".

В последующие дни в Кошице посетят художественные коллективы из разных областей Украины, а представители власти и общин, педагоги и ученые из обеих стран примут участие в "Словацко-Украинском Форуме".

Уже в сентябре 2018 года словацкое Кошице представляет свой город в украинском Ужгороде.

Напомним, 20-21 апреля в Киевской муниципальной галерее Лавра пройдет Международный архитектурный фестиваль СANactions.