У прикордонному місті Кошице почалися Дні України у Словаччині
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 21 квітня. УНН. У словацькому місті Кошице розпочалися заходи у рамках Днів України у Словаччині, повідомляє кореспондент УНН.
Наразі у Кошице тривають Дні Ужгорода, адже це міста-побратими з давньою історією. Словацьке Кошице та український Ужгород розділяють менше 100 кілометрів, натомість співпраці між сусідніми містами цими днями виповнилося 25 років. Привітати партнерів з ювілеєм приїхали керівництво обох міст, словацькі урядовці та дипломати.
Мер міста Кошице Мартін Петрушко наголосив, що не лише Ужгород та Кошице відзначають ювілей партнерських відносин. Дипломатичним відносинам України та Словаччини виповнюється 25 років. За словами мера Ужгорода Богдана Андріїва, велика вага Ужгорода полягає у тому, що саме це місто представляє для словаків Україну. У свою чергу, уповноважений представник з питань розвитку транскордонної співпраці міста Кошице з Україною Едуард Бураш поінформував, що на сьогодні вже 50 українських підприємців заявили про своє бажання відкривати та реалізовувати бізнес у словацькому місті.
У кошицькому "КультурПарку" розгорнули презентаційні експозиції підприємств, виноробів, навчальних закладів, банківських та медичних установ з Ужгорода. Стіни мистецької зали прикрасили роботи ужгородських митців, на подіумі презентували колекцію одягу дизайнерів з Ужгорода, а на площі перед будівлею тривав ярмарок від ужгородських виробників. На сцені ж виступали творчі колективи – зразковий ансамбль "Перлинка" та народний фольклорно-етнографічний ансамбль "Ужгород", які виконували пісні українською та словацькою мовами.
Сьогодні ж у Кошице пройде "День Карпатського Єврорегіону", у рамках якого українська сторона запропонує сусідам долучитися до приготування і дегустації наших традиційних страв, зокрема борщу. Окрім того, у місцевому парку відбудеться "Турнір з петанку" між спортсменами Кошице та Ужгорода. Завершить день концертна програма українських колективів "Ласкаво просимо в Кошице".
У наступні дні до Кошице завітають художні колективи з різних областей України, а представники влади та громад, освітяни та науковці з обох країн візьмуть участь у "Словацько-Українському Форумі".
Вже у вересні 2018 року словацьке Кошице презентує своє місто в українському Ужгороді.
Нагадаємо, 20-21 квітня у Київській муніципальній галереї Лавра пройде Міжнародний архітектурний фестиваль СANactions.