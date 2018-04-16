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У Києві відбудеться міжнародний архітектурний фестиваль

У Києві відбудеться міжнародний архітектурний фестиваль

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Міжнародний архітектурний фестиваль СANactions пройде у Київській муніципальній галереї Лавра 20-21 квітня. Про це повідомляє УНН.

Фестиваль об’єднає у собі найкращі архітектурні роботи світу, які будуть представлені у вигляді мультимедійного шоу з відеопроекціями.

Офіційний початок фестивалю 19 квітня о 18.30 за адресою вул. Лаврська, 9. Вхід вільний.

До Києва у ролі лекторів приїдуть провідні світові архітектори та урбаністи — Йен Ґел, Маркус Апензелер, Томмі Мякінен, Андреас Рубі, Кен Сміт тощо.

Родзинка фестивалю — архітектурні тури Києвом.

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