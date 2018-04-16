У Києві відбудеться міжнародний архітектурний фестиваль
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Міжнародний архітектурний фестиваль СANactions пройде у Київській муніципальній галереї Лавра 20-21 квітня. Про це повідомляє УНН.
Фестиваль об’єднає у собі найкращі архітектурні роботи світу, які будуть представлені у вигляді мультимедійного шоу з відеопроекціями.
Офіційний початок фестивалю 19 квітня о 18.30 за адресою вул. Лаврська, 9. Вхід вільний.
До Києва у ролі лекторів приїдуть провідні світові архітектори та урбаністи — Йен Ґел, Маркус Апензелер, Томмі Мякінен, Андреас Рубі, Кен Сміт тощо.
Родзинка фестивалю — архітектурні тури Києвом.