У Києві відбудеться міжнародний архітектурний фестиваль

Фестиваль об’єднає у собі найкращі архітектурні роботи світу, які будуть представлені у вигляді мультимедійного шоу з відеопроекціями.

Офіційний початок фестивалю 19 квітня о 18.30 за адресою вул. Лаврська, 9. Вхід вільний.

До Києва у ролі лекторів приїдуть провідні світові архітектори та урбаністи — Йен Ґел, Маркус Апензелер, Томмі Мякінен, Андреас Рубі, Кен Сміт тощо.

Родзинка фестивалю — архітектурні тури Києвом.