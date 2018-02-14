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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 87797 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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10 марта, 17:10 • 100273 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 100686 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 113751 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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10 марта, 09:12 • 105434 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В прикарпатском отеле запретили трансляцию российских телеканалов

В прикарпатском отеле запретили трансляцию российских телеканалов

Киев  •  УНН

 • 9299 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. В одном из отелей Прикарпатья представители Нацсовета Ивано-Франковщини и областного Управления СБУ совместными усилиями прекратили трансляцию российских информационных каналов. Об этом сообщает Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания, передает УНН.

"В начале февраля Управлением СБУ области была получена информация, что в отпускных номерах гостиного двора "Буковец" в с. Река Косовского района имеется возможность просмотра российских каналов "НТВ", "ТНТ" и "Рен-ТВ".

Во время проверки эта информация была подтверждена", - говорится в сообщении.

В Нацсовете отметили, что по результатам сотрудничества с Управлением Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области и профилактической беседы его работников с владелицей отеля в этом заведении прекращено показ ограниченных для ретрансляции в Украине российских телеканалов, которые распространялись со спутника.

"В случае выявления подобных фактов соответствующая работа будет проводиться и в дальнейшем", - добавили в Нацсовете.

Как сообщалось ранее, в Литве запустили сайт "Ватники" для отслеживания российской пропаганды.

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