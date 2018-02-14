В прикарпатском отеле запретили трансляцию российских телеканалов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. В одном из отелей Прикарпатья представители Нацсовета Ивано-Франковщини и областного Управления СБУ совместными усилиями прекратили трансляцию российских информационных каналов. Об этом сообщает Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания, передает УНН.
"В начале февраля Управлением СБУ области была получена информация, что в отпускных номерах гостиного двора "Буковец" в с. Река Косовского района имеется возможность просмотра российских каналов "НТВ", "ТНТ" и "Рен-ТВ".
Во время проверки эта информация была подтверждена", - говорится в сообщении.
В Нацсовете отметили, что по результатам сотрудничества с Управлением Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области и профилактической беседы его работников с владелицей отеля в этом заведении прекращено показ ограниченных для ретрансляции в Украине российских телеканалов, которые распространялись со спутника.
"В случае выявления подобных фактов соответствующая работа будет проводиться и в дальнейшем", - добавили в Нацсовете.
Как сообщалось ранее, в Литве запустили сайт "Ватники" для отслеживания российской пропаганды.