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У прикарпатському готелі заборонили трансляцію російських телеканалів

У прикарпатському готелі заборонили трансляцію російських телеканалів

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. В одному з готелів Прикарпаття представники Нацради Івано-Франківщини та обласного Управління СБУ спільними зусиллями припинили трансляцію російських інформаційних каналів. Про це інформує Нацрада України з питань телебачення і радіомовлення, передає УНН.

“На початку лютого Управлінням СБУ області була отримана інформація, що у відпочинкових номерах гостинного двору "Буковець" у с. Річка Косівського району наявна можливість перегляду російських каналів "НТВ", "ТНТ" і "Рен-ТВ".

Під час перевірки ця інформація була підтверджена”, — йдеться у повідомленні.

У Нацраді зазначили, що за результатами співпраці з Управлінням Служби безпеки України в Івано-Франківській області й профілактичної бесіди його працівників із власницею готелю у цьому закладі припинено показ обмежених для ретрансляції в Україні російських телеканалів, які поширювалися зі супутника.

“У разі виявлення подібних фактів відповідна робота проводитиметься і надалі”, — додали у Нацраді.

Як повідомлялося раніше, У Литві запустили сайт “Ватники” для відстеження російської пропаганди.

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