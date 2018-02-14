У прикарпатському готелі заборонили трансляцію російських телеканалів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. В одному з готелів Прикарпаття представники Нацради Івано-Франківщини та обласного Управління СБУ спільними зусиллями припинили трансляцію російських інформаційних каналів. Про це інформує Нацрада України з питань телебачення і радіомовлення, передає УНН.
“На початку лютого Управлінням СБУ області була отримана інформація, що у відпочинкових номерах гостинного двору "Буковець" у с. Річка Косівського району наявна можливість перегляду російських каналів "НТВ", "ТНТ" і "Рен-ТВ".
Під час перевірки ця інформація була підтверджена”, — йдеться у повідомленні.
У Нацраді зазначили, що за результатами співпраці з Управлінням Служби безпеки України в Івано-Франківській області й профілактичної бесіди його працівників із власницею готелю у цьому закладі припинено показ обмежених для ретрансляції в Україні російських телеканалів, які поширювалися зі супутника.
“У разі виявлення подібних фактів відповідна робота проводитиметься і надалі”, — додали у Нацраді.
Як повідомлялося раніше, У Литві запустили сайт “Ватники” для відстеження російської пропаганди.