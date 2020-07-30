В прифронтовом Торецке майор полиции ударил женщину прикладом автомата
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Оперуполномоченному Торецкого отделения полиции Донецкой области сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий из-за того, что он ударил прикладом автомата женщину. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает УНН.
"Майор полиции подозревается в превышении служебных полномочий работником правоохранительного органа, сопровождавшееся насилием и мучительными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшей действиями, при отсутствии признаков пыток (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.
По данным досудебного расследования, инцидент произошел вечером 28 февраля, когда полицейский в составе следственно-оперативной группы прибыл на вызов по сообщению о драке в одном из частных домов Торецка.
"По указанному адресу к полицейским вышли двое мужчин и женщина, которая пыталась выяснить цель приезда правоохранителей. В ответ оперуполномоченный металлическим прикладом своего автомата ударил женщину по лицу, от чего она упала на землю. В результате потерпевшая получила легкие телесные повреждения", - сообщили в ГБР.
В случае доказательства вины полицейскому грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Как сообщал УНН, за первое полугодие этого года ГБР сообщило втрое больше подозрений в пытках и почти в 4 раза больше обвинительных актов направило в суд.