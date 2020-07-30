У прифронтовому Торецьку майор поліції вдарив жінку прикладом автомата

"Майор поліції підозрюється у перевищенні службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалося насильством та болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, за відсутності ознак катування (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України)", – йдеться в повідомленні.

За даними досудового розслідування, інцидент стався ввечері 28 лютого, коли поліцейський у складі слідчо-оперативної групи прибув на виклик за повідомленням про бійку в одному з приватних будинків Торецьку.

"За вказаною адресою до поліцейських вийшли двоє чоловіків та жінка, яка намагалась з'ясувати мету приїзду правоохоронців. У відповідь оперуповноважений металевим прикладом свого автомата вдарив жінку в обличчя, від чого вона впала на землю. Внаслідок цього потерпіла отримала легкі тілесні ушкодження", – повідомили в ДБР.

У разі доведення вини правоохоронцю загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Як повідомляв УНН, за перше піврічча цього року ДБР повідомило втричі більше підозр та майже в 4 рази більше обвинувальних актів скерувало до суду щодо катування.