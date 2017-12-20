У Президента появились свои правки к закону о реинтеграции Донбасса - нардеп

"Честно говоря, я слышал некоторые тезисы от депутатов о том, что у Президента появились некоторые поправки (к закону о реинтеграции Донбасса – ред.), о которых я не слышал. На сколько мне известно, все острые углы по документу были решены на заседании профильного комитета ВР. Последним камнем преткновения была статья, которая касалась перемещения товаров через линию разграничения, но и этот вопрос уже урегулирован. Но сейчас все решено и мы должны вносить законопроект в сессионный зал", - отметил И.Лапин.

Парламентарий добавил, что принятие закона о реинтеграции Донбасса не "освободит эту территорию", но расставит приоритеты и обозначит приоритеты государства.

"В документе имелось много поправок, но все они касались трех статей, которые относятся к верификации "их там нет", непривязке к минским соглашениям и перемещению товаров. Но отмечу, что все они были решены", - резюмировал И.Лапин.

Напомним, ранее ряд народных депутатов сообщили о том, что 21 декабря парламент может приступить к рассмотрению во втором чтении закона о реинтеграции Донбасса.