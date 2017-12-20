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У Президента з'явилися свої поправки до закону про реінтеграцію Донбасу - нардеп

У Президента з'явилися свої поправки до закону про реінтеграцію Донбасу - нардеп

Київ • УНН

 • 9393 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. У Президента України з'явилися свої правки до проекту закону про реінтеграцію Донбасу. Про це в кулуарах парламенту заявив народний депутат України від фракції "Народний фронт" Ігор Лапін, передає кореспондент УНН.

"Чесно кажучи, я чув деякі тези від депутатів про те, що у Президента з'явилися деякі поправки (до закону про реінтеграцію Донбасу - ред.), про які я не чув. На скільки мені відомо, всі гострі кути щодо документу були вирішені на засіданні профільного комітету ВР. Останнім каменем спотикання була стаття, яка стосувалася переміщення товарів через лінію розмежування, але і це питання вже врегульовано. Але зараз все вирішено і ми повинні вносити законопроект до сесійної зали", - зазначив І.Лапін.

Парламентар додав, що прийняття закону про реінтеграцію Донбасу не "звільнить цю територію", але розставить пріоритети і визначить пріоритети держави.

"У документі було багато поправок, але всі вони стосувалися трьох статей, які стосуються верифікації "їх там немає", неприв'язки до мінських угод і переміщення товарів. Але зазначу, що всі вони були вирішені", - резюмував І.Лапін.

Нагадаємо, раніше низка народних депутатів повідомили про те, що 21 грудня парламент може приступити до розгляду в другому читанні закону про реінтеграцію Донбасу.

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