У Президента заявили, что закон о валюте будет способствовать укреплению гривны

"Президентом Украины внесен в парламент разработанный НБУ законопроект № 8152 "О валюте", который будет способствовать становлению свободы движения капиталов и гибкой либерализации на валютном рынке. Указанный законопроект, в том числе вместе с законопроектом о международном обмене налоговой информацией и нулевом декларировании, будет способствовать привлечению в нашу страну инвестиций и укреплению национальной валюты", - сообщила И. Луценко.

Напомним, Президент внес в Раду законопроект "О валюте".