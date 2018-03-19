У Президента заявили, что закон о валюте будет способствовать укреплению гривны
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Принятие Верховной Радой президентского законопроекта "О валюте" будет способствовать укреплению гривны. Об этом в ходе согласительного совета заявила представитель Президента Украины в парламенте Ирина Луценко, передает корреспондент УНН.
"Президентом Украины внесен в парламент разработанный НБУ законопроект № 8152 "О валюте", который будет способствовать становлению свободы движения капиталов и гибкой либерализации на валютном рынке. Указанный законопроект, в том числе вместе с законопроектом о международном обмене налоговой информацией и нулевом декларировании, будет способствовать привлечению в нашу страну инвестиций и укреплению национальной валюты", - сообщила И. Луценко.
Напомним, Президент внес в Раду законопроект "О валюте".