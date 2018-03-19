У Президента заявили, що закон про валюту сприятиме зміцненню гривні

"Президентом України внесений до парламенту розроблений НБУ законопроект № 8152 "Про валюту", який сприятиме становленню свободи руху капіталів та гнучкій лібералізації на валютному ринку. Вказаний законопроект, у тому числі разом із законопроектом щодо міжнародного обміну податковою інформацією та нульового декларування, сприятиме залученням в нашу країну інвестицій та зміцненню національної валюти", - повідомила І.Луценко.

Нагадаємо, Президент вніс в Раду законопроект "Про валюту".