У Президента заявили, що закон про валюту сприятиме зміцненню гривні
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Прийняття Верховною Радою президентського законопроекту "Про валюту" сприятиме зміцненню гривні. Про це під час погоджувальної ради заявила представник Президента України в парламенті Ірина Луценко, передає кореспондент УНН.
"Президентом України внесений до парламенту розроблений НБУ законопроект № 8152 "Про валюту", який сприятиме становленню свободи руху капіталів та гнучкій лібералізації на валютному ринку. Вказаний законопроект, у тому числі разом із законопроектом щодо міжнародного обміну податковою інформацією та нульового декларування, сприятиме залученням в нашу країну інвестицій та зміцненню національної валюти", - повідомила І.Луценко.
Нагадаємо, Президент вніс в Раду законопроект "Про валюту".