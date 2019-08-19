У Президента рассказали о решениях, которые могут привести к снижению цен на электроэнергию

“Первое это постановление Кабинетов министров о возложении специальных обязанностей на АО „Укргидроэнерго“ и ГП НАЭК „Энергоатом“, таким образом, чтобы на „Укргидроэнерго“ возложение специальных обязанностей определенным образом было увеличено. Мы ожидаем, что такое постановление позволит снизить тариф ЗАО „Укрэнерго“ в более чем в три раза. То есть сейчас это 32 коп на кВт ч, а ожидается где-то 8-9 копеек”, — сказал Герус.

Также он напомнил, что вокруг тарифа НЭК “Укрэнерго” были судебные дебаты, иски и различные дискуссии том, что в этом тарифе была оплата зеленых и поэтому этот тариф существенно вырос и оспаривался в судах.

Поэтому, Герус отметил, что когда произойдет новое постановление по специальным обязательствами (ПСО) и нового тарифа “Укргидроэнерго”, то это может дать понижение тарифа для конечных потребителей около 11%.

“И третий фактор это так называемые прайс-кепы на рынке в сутки вперед и на внутреннесуточном рынке. Ночную цену есть смысл немножко поднять с точки зрения ценового ограничения, возможно на 10%, а дневную цену смысл снизить, так как она существенно выше, чем практически во всех странах Европы. Поэтому дневной прайс-кеп вероятно есть основания снизить на 15-20%. Таким образом это может дать еще 9% снижение тарифа для конечного потребителя”, — рассказал Герус.

По его словам, если эти три меры принять то может быть около 20% понижение для конечного потребителя для всех потребителей: крупного, малого и среднего бизнеса, для бюджетных учреждений и организаций, детских садов, школ, метрополитена и тому подобное.

Как сообщал УНН, Гройсман поручил Минэнергоугля и НКРЭКУ заняться снижением цены на электроэнергию для промышленности.