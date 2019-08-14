Гройсман доручив Міненерговугіллю та НКРЕКП зайнятися зниженням ціни на електроенергію для промисловості
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Прем’єр-міністра України Володимир Гройсман дав доручення Міністерству енергетики та вугільної промисловості та Національній комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, знизити тарифи на електроенергію. Про це він заявив під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
“Я пропоную дати урядове доручення Міненерговугіллю та НКРЕКП врегулявати питання ціни для промисловості у зв’язку з провадженням ринку електричної енергетики. Я вимагаю від Міністерства енергетики та НКРЕКП прийняти всі необхідні нормативно-правові акти в межах своїх повноважень для того щоб знизити ціну електричної енергії для підприємців в країні. Це не тільки я вимагаю, а ще й Президент України. Тому сьогодні ми це рішення приймаємо”, — сказав Гройсман.
За його словами, до наступної середи мають бути сформовані відповідні проекти актів.
“Проводьте наради , формуйте проекти , якщо треба внести якісь зміни, ми їх ухвалимо”, — зазначив він.
Нагадаємо, підвищення тарифів на електроенергію вимагає втручання правоохоронних та антимонопольних органів.