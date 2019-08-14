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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 128876 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 138932 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 127069 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128530 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 130547 просмотра

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5 марта, 17:33 • 153175 просмотра

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Гройсман поручил Минэнергоугля и НКРЭКУ заняться снижением цены на электроэнергию для промышленности

Гройсман поручил Минэнергоугля и НКРЭКУ заняться снижением цены на электроэнергию для промышленности

Киев  •  УНН

 • 9529 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Премьер-министра Украины Владимир Гройсман дал поручение Министерству энергетики и угольной промышленности и Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, снизить тарифы на электроэнергию. Об этом он заявил во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

“Я предлагаю дать правительственное поручение Минэнергоугля и НКРЭКУ врегуляваты вопрос цены промышленности в связи с осуществлением рынка электрической энергетики. Я требую от Министерства энергетики и НКРЭКУ принять все необходимые нормативно-правовые акты в пределах своих полномочий для того чтобы снизить цену электроэнергии для предпринимателей в стране. Это не только я требую, а ещё и Президент Украины. Поэтому сегодня мы это решение принимаем”, — сказал Гройсман.

По его словам, до следующей среды должны быть сформированы соответствующие проекты актов.

“Проводите совещания, формируйте проекты, если надо внести какие-то изменения, мы их примем”, — отметил он.

Напомним, повышение тарифов на электроэнергию требует вмешательства правоохранительных и антимонопольных органов.

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