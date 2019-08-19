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У Президента розповіли про рішення, які можуть призвести до зниження цін на електроенергію

У Президента розповіли про рішення, які можуть призвести до зниження цін на електроенергію

Київ • УНН

 • 9193 перегляди

КИЇВ. 19 серпня. УНН. Представник Президента в Кабміні Андрій Герус розповів про три рішення, які сумарно можуть призвести до суттєвого зниження ціни на електроенергію для побутових споживачів. Про це він розповів під час прес-брифінгу, передає кореспондент УНН.

“Перше це постанова Кабінетів міністрів про покладання спеціальних обов’язків на ПрАТ „Укргідроенерго“ та ДП НАЕК „Енергоатом“, таким чином щоб на „Укргідроенерго“ покладання спеціальних обов’язків певним чином було збільшено. Ми очікуємо, що така постанова дасть можливість понизити тариф ПрАТ „Укренерго“ в більш ніж у три рази. Тобто зараз це 32 коп на кВт год, а очікується десь 8-9 копійок”, — сказав Герус.

Також, він нагадав, що навколо тарифу НЕК “Укренерго” були судові дебати, позови та різні дискусії тому, що в цьому тарифі була оплата зелених і тому цей тариф суттєво виріс та оскаржувався в судах.

Тому, Герус зазначив, що коли відбудеться нова постанова за спеціальними зобов’язаннями (ПСО) та нового тарифу “Укргідроенерго”, то це може дати пониження тарифу для кінцевих споживачів близько 11%.

“І третій фактор це так звані прайс-кепи на ринку на добу наперед та на внутрішньодобовому ринку. Нічну ціну є сенс трошки підняти з точки зору цінового обмеження, можливо на 10%, а денну ціну є сенс понизити, тому що вона суттєво вища, ніж практично у всіх країнах Європи. Тому денний прайс-кеп імовірно є підстави понизити на 15-20%. Таким чином це може дати ще 9% зниження тарифу для кінцевого споживача”, — розповів Герус.

За його словами, якщо ці три заходи прийняти то може бути близько 20% пониження для кінцевого споживача для всіх споживачів: великого, малого та середнього бізнесу, для бюджетних установ та організацій, дитячих садочків, шкіл, метрополітену тощо.

Як повідомляв УНН, Гройсман доручив Міненерговугіллю та НКРЕКП зайнятися зниженням ціни на електроенергію для промисловості.

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