У Президента розповіли про рішення, які можуть призвести до зниження цін на електроенергію

“Перше це постанова Кабінетів міністрів про покладання спеціальних обов’язків на ПрАТ „Укргідроенерго“ та ДП НАЕК „Енергоатом“, таким чином щоб на „Укргідроенерго“ покладання спеціальних обов’язків певним чином було збільшено. Ми очікуємо, що така постанова дасть можливість понизити тариф ПрАТ „Укренерго“ в більш ніж у три рази. Тобто зараз це 32 коп на кВт год, а очікується десь 8-9 копійок”, — сказав Герус.

Також, він нагадав, що навколо тарифу НЕК “Укренерго” були судові дебати, позови та різні дискусії тому, що в цьому тарифі була оплата зелених і тому цей тариф суттєво виріс та оскаржувався в судах.

Тому, Герус зазначив, що коли відбудеться нова постанова за спеціальними зобов’язаннями (ПСО) та нового тарифу “Укргідроенерго”, то це може дати пониження тарифу для кінцевих споживачів близько 11%.

“І третій фактор це так звані прайс-кепи на ринку на добу наперед та на внутрішньодобовому ринку. Нічну ціну є сенс трошки підняти з точки зору цінового обмеження, можливо на 10%, а денну ціну є сенс понизити, тому що вона суттєво вища, ніж практично у всіх країнах Європи. Тому денний прайс-кеп імовірно є підстави понизити на 15-20%. Таким чином це може дати ще 9% зниження тарифу для кінцевого споживача”, — розповів Герус.

За його словами, якщо ці три заходи прийняти то може бути близько 20% пониження для кінцевого споживача для всіх споживачів: великого, малого та середнього бізнесу, для бюджетних установ та організацій, дитячих садочків, шкіл, метрополітену тощо.

Як повідомляв УНН, Гройсман доручив Міненерговугіллю та НКРЕКП зайнятися зниженням ціни на електроенергію для промисловості.