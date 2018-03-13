У Президента прояснили позицию по законопроекту о нулевой декларации

"Звучало такое предложение - подавать этот законопроект (о нулевом декларировании) вместе с законопроектом о валюте. Звучали предложения внести его вместе с изменениями в Налоговый кодекс, по налогу на выведенный капитал. Предложения есть, политическая воля есть, и я думаю, что поддержка в зале также будет", - заявила И.Луценко.

Она пояснила, что нулевое декларирование также касается украинцев, работающих за рубежом, и что это станет еще одним шагом к всеобщему декларированию.

"Это касается обязательной амнистии капиталов, например, люди ездят работать за рубежом - в первую очередь это касается людей, которые зарабатывают за границей, а это около 4 млн граждан. Мы подходим к всеобщему декларированию", - резюмировала И.Геращенко.

Накануне Президент Петр Порошенко пригласил представителей бизнеса к обсуждению вопроса о введении в Украине новой модели налогообложения прибыли - налогообложение распределенной прибыли предприятия. "Я считаю, что по этому поводу нужна честная дискуссия с нашими иностранными партнерами и ассоциациями бизнеса... Мы защищаем этим законопроектом малый и средний бизнес. Значительно упрощается учет: что ты вывел - уплати налоги. Что оставил - инвестируешь в бизнес", - отметил он. Также Глава государства отметил, что готов к компромиссам по этому вопросу: "Относительно того, чтобы на первом этапе распространять это только на малый и средний бизнес, найти компромиссы по иностранным инвесторам".

Президент Петр Порошенко также отметил, что не поддерживает законопроект (№8089) об отмене третьей группы для налогоплательщиков по упрощенной системе, предложенный отдельными депутатами.

Напомним, Президент направил законопроект о валюте на рассмотрение парламента.