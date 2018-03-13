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У Президента прояснили позицію щодо законопроекту про нульову декларацію

У Президента прояснили позицію щодо законопроекту про нульову декларацію

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. На сьогоднішній день існує декілька пропозицій стосовно внесення до Верховної Ради законопроекту про нульову декларацію. Про це в кулуарах ВР заявила представник Президента України в парламенті, народний депутат Ірина Луценко, передає кореспондент УНН.

"Звучала така пропозиція – подавати цей законопроект (про нульове декларування) разом з законопроектом про валюту. Звучали пропозиції внести його разом зі змінами до Податкового кодексу, щодо податку на виведений капітал. Пропозиції є, політична воля є, і я думаю, що підтримка в залі також буде", - заявила І.Луценко.

Вона пояснила, що нульове декларування також стосується українців, які працюють за кордоном, і шо це стане ще одним кроком до загального декларування.

"Це стосується обов’язкової амністії капіталів, наприклад, люди їздять працювати за кордоном – в першу чергу це стосується людей, які заробляють за кордоном, а це близько 4 млн громадян. Ми підходимо до загального декларування", - резюмувала І.Геращенко.

Напередодні Президент Петро Порошенко запросив представників бізнесу до обговорення питання про запровадження в Україні нової моделі оподаткування прибутку - оподаткування розподіленого прибутку підприємства. "Я вважаю, що з цього приводу потрібна чесна дискусія з нашими іноземними партнерами і асоціаціями бізнесу... Ми захищаємо цим законопроектом малий та середній бізнес. Значно спрощується облік: що ти вивів – сплати податки. Що залишив – інвестуєш в бізнес", - зазначив він. Також Глава держави зауважив, що готовий до компромісів з цього питання: "Щодо того, щоб на першому етапі розповсюджувати це лише на малий та середній бізнес, знайти компроміси по іноземним інвесторам".

Президент Петро Порошенко також наголосив, що не підтримує законопроект (№8089) щодо скасування третьої групи для платників податків за спрощеною системою, запропонований окремими депутатами.

Нагадаємо, Президент направив законопроект про валюту на розгляд парламенту.

Українські Національні Новини

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