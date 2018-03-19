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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 20630 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 26593 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 72086 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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У Президента просят Раду ускорить работу над законопроектом о нацбезопасности

У Президента просят Раду ускорить работу над законопроектом о нацбезопасности

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КИЕВ. 19 марта. УНН. Парламент должен ускорить свою работу над законопроектом о национальной безопасности Украины. Об этом в ходе согласительного совета заявила представитель Президента Украины в парламенте Ирина Луценко, передает корреспондент УНН.

"Парламент ускорить свою работу над законопроектом о национальной безопасности Украины. Уже сделан ряд доработок к второму чтению, которые поправят все те моменты, возникшие в первом чтении", - сообщила И.Луценко.

Как ранее сообщал  УНН, закон о национальной безопасности изучается профильным комитетом парламента и экспертной средой НАТО.

Со своей стороны, в письме к Президенту Украины и спикеру парламента от главы Представительства ЕС в Украине, посла США в Украине, главы Представительства НАТО в Украине и председателя Консультативного миссии Европейского Союза в Украине отмечено, что закон о национальной безопасности противоречит практикам Европейского союза и НАТО.

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