У Президента просят Раду ускорить работу над законопроектом о нацбезопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Парламент должен ускорить свою работу над законопроектом о национальной безопасности Украины. Об этом в ходе согласительного совета заявила представитель Президента Украины в парламенте Ирина Луценко, передает корреспондент УНН.
"Парламент ускорить свою работу над законопроектом о национальной безопасности Украины. Уже сделан ряд доработок к второму чтению, которые поправят все те моменты, возникшие в первом чтении", - сообщила И.Луценко.
Как ранее сообщал УНН, закон о национальной безопасности изучается профильным комитетом парламента и экспертной средой НАТО.
Со своей стороны, в письме к Президенту Украины и спикеру парламента от главы Представительства ЕС в Украине, посла США в Украине, главы Представительства НАТО в Украине и председателя Консультативного миссии Европейского Союза в Украине отмечено, что закон о национальной безопасности противоречит практикам Европейского союза и НАТО.