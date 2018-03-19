У Президента просять Раду прискорити роботу над законопроектом про нацбезпеку
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Парламент має пришвидшити свою роботу над законопроектом про національну безпеку України. Про це під час погоджувальної ради заявила представник Президента України в парламенті Ірина Луценко, передає кореспондент УНН.
“Парламент має пришвидшити свою роботу над законопроектом про національну безпеку України. Уже зроблена низка доопрацювань до другого читання, які поправлять всі ті моменти, що виникли в першому читанні”, — повідомила І.Луценко.
Як раніше повідомляв УНН, закон про національну безпеку вивчається профільним комітетом парламенту і експертним середовищем НАТО.
Зі свого боку, у листі до Президента України та спікера парламенту від голови Представництва ЄС в Україні, посла США в Україні, голови Представництва НАТО в Україні та голови Консультативної місії Європейського Союзу в Україні зазначено, що закон про національну безпеку суперечить практикам Європейського союзу та НАТО.