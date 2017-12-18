У Президента просят навести порядок в сфере земельных отношений
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Профильный комитет и Верховная рада Украины должны рассмотреть законопроект №7363, внесенный Президентом Украины, предусматривающий наведение порядка в сфере земельных отношений. Об этом во время заседания согласительного совета заявила народный депутат Украины от фракции БПП, представитель Президента Украины Ирина Луценко, передает корреспондент УНН.
“Призываю парламентский Комитет аграрной политики рассмотреть законопроект в сфере земельной реформы, внесенный Президентом Украины №7363. Он наводит порядок в сфере земельных отношений, в том числе предлагает борьбу с коррупционными схемами при использовании государственных и коммунальных земель. Дает возможность управлять земельными ресурсами — передать объединенным территориальным общинам в коммунальное имущество государственные земли, как дополнительный ресурс для наполнения бюджетов бюджетом местных общин и дать им возможность дополнительно развиваться”, — рассказала И.Луценко.
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Напомним, проект закона Украины №7363 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования создания и деятельности мелких фермерских хозяйств и деконцентрации полномочий в сфере земельных отношений" был внесен в парламент 6 декабря 2017 года.