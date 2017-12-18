У Президента просят навести порядок в сфере земельных отношений

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Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 40112 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 22515 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 103059 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 104845 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 120760 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 104272 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106512 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112902 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117296 просмотра

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Актуальное
У Президента просят навести порядок в сфере земельных отношений

У Президента просят навести порядок в сфере земельных отношений

Киев  •  УНН

 • 6386 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Профильный комитет и Верховная рада Украины должны рассмотреть законопроект №7363, внесенный Президентом Украины, предусматривающий наведение порядка в сфере земельных отношений. Об этом во время заседания согласительного совета заявила народный депутат Украины от фракции БПП, представитель Президента Украины Ирина Луценко, передает корреспондент УНН.

“Призываю парламентский Комитет аграрной политики рассмотреть законопроект в сфере земельной реформы, внесенный Президентом Украины №7363. Он наводит порядок в сфере земельных отношений, в том числе предлагает борьбу с коррупционными схемами при использовании государственных и коммунальных земель. Дает возможность управлять земельными ресурсами — передать объединенным территориальным общинам в коммунальное имущество государственные земли, как дополнительный ресурс для наполнения бюджетов бюджетом местных общин и дать им возможность дополнительно развиваться”, — рассказала И.Луценко.

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Напомним, проект закона Украины №7363 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования создания и деятельности мелких фермерских хозяйств и деконцентрации полномочий в сфере земельных отношений" был внесен в парламент 6 декабря 2017 года.

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