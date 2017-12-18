У Президента просять навести порядок у сфері земельних відносин
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Профільний комітет і Верховна рада України повинні розглянути законопроект №7363, внесений Президентом України, що передбачає наведення порядку в сфері земельних відносин. Про це під час засідання погоджувальної ради заявила народний депутат України від фракції БПП, представник Президента України Ірина Луценко, передає кореспондент УНН.
"Закликаю парламентський Комітет аграрної політики розглянути законопроект в сфері земельної реформи, внесений Президентом України №7363. Він наводить порядок у сфері земельних відносин, в тому числі пропонує боротьбу з корупційними схемами при використанні державних і комунальних земель. Дає можливість управляти земельними ресурсами - передати об'єднаним територіальним громадам в комунальне майно державні землі, як додатковий ресурс для наповнення бюджетів бюджетом місцевих громад і дати їм можливість додатково розвиватися", - розповіла І.Луценко.
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Нагадаємо, проект закону України №7363 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання створення та діяльності дрібних фермерських господарств та деконцентрації повноважень в сфері земельних відносин" був внесений до парламенту 6 грудня 2017 року.