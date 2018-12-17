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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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У Президента объяснили, что дало Украине военное положение

Киев • УНН

 • 26289 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Представитель Президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко объяснила, что было сделано за время действия военного положения - кроме усиления международной поддержки Украины в противостоянии с Россией, это позволило уточнить и утвердить мобилизационный план, передислоцировать войска. Об этом она рассказала на заседании согласительного совета парламента в понедельник, 17 декабря, передает корреспондент УНН.

У Президента объяснили, что дало Украине военное положение

"Военные силы приведены в боевую готовность, доукомплектованы более 100-мя единицами и должны доукомплектоваться еще 200-ю единицами техники. Состоялась передислокация войск, боевое слаживание бригад и батальонов территориальной обороны. Уточнился и утвердился мобилизационный план, усилена охрана государственной границы, объектов критической инфраструктуры, государственной тайны. Увеличено количество блокпостов. Определен перечень учреждений здравоохранения, где при необходимости будет предоставляться необходимая медицинская помощь военным, в том числе созданы резервы инвентаря, лекарств, донорской крови", - сообщила Луценко.

Также она отметила, что во исполнение утвержденного правительством плана внедрения и обеспечения мер правового режима военного положения уточнены планы эвакуации населения, материальных и культурных ценностей.

"В десяти областях, в которых введено военное положение, усиленно и увеличено патрулирование Национальной полицией, подключено Национальную гвардию", - сказала Луценко.

Ранее, 25 ноября, в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также было ранено и захвачено в плен членов их экипажей.

В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.

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