У Президента пояснили, що дав Україні воєнний стан

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Представник Президента України у Верховні Раді Ірина Луценко пояснила, що було зроблено за час дії воєнного стану - окрім посилення міжнародної підтримки України в протистоянні з Росією, це дозволило уточнити та затвердити мобілізаційний план, передислокувати війська. Про це вона розповіла на засіданні погоджувальної ради парламенту в понеділок, 17 грудня, передає кореспондент УНН.