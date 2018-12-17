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У Президента пояснили, що дав Україні воєнний стан

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Представник Президента України у Верховні Раді Ірина Луценко пояснила, що було зроблено за час дії воєнного стану - окрім посилення міжнародної підтримки України в протистоянні з Росією, це дозволило уточнити та затвердити мобілізаційний план, передислокувати війська. Про це вона розповіла на засіданні погоджувальної ради парламенту в понеділок, 17 грудня, передає кореспондент УНН.

У Президента пояснили, що дав Україні воєнний стан

"Військові сили приведені в бойову готовність, доукомплектовані понад 100-ма одиницями та мають доукомплектуватися ще 200-ма одиницями техніки. Відбулася передислокація військ, бойове злагодження бригад та батальйонів територіальної оборони. Уточнився і затвердився мобілізаційний план, посилено охорону державного кордону, об'єктів критичної інфраструктури, державної таємниці. Збільшено кількість блокпостів. Визначено перелік закладів охорони здоров'я, де за потреби надаватиметься необхідна медична допомога військовим, в тому числі створено резерви інвентаря, ліків, донорської крові", - повідомила Луценко.

Також вона зазначила, що на виконання затвердженого урядом плану впровадження та забезпечення заходів правового режиму воєнного стану уточнено плани евакуації населення, матеріальних і культурних цінностей.

"В десяти областях, у яких введено воєнний стан, посилено та збільшено патрулювання Національною поліцією, підключено Національну гвардію", - сказала Луценко.

Раніше, 25 листопада, у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.

У зв'язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.

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