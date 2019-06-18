У Президента пожаловались, что Рада не предоставила документы о составе коалиции

“Мы внесли прошение на имя председателя Верховной Рады о предоставлении ряда документов — копий стенограмм и так далее, — и к сожалению получили отписку, что наше обращение зарегистрировано, и учитывая большое количество запросов, поэтому рассмотрение требует продолжения указанного вами срока для выполнения”, — отметил Стефанчук.

По его словам, процесс рассмотрения конституционности указа Президента о роспуске Верховной Рады начали именно народные депутаты, поэтому Верховная Рада будет способствовать как можно более быстрому рассмотрению вопроса о конституционности этого указа.

При этом спикер ВРУ Андрей Парубий сообщил, что подал в КСУ список двух фракций БПП и Народного фронта, которые на момент формирования коалиции насчитывали более 226 народных депутатов, а также заявления о выходе из коалиции. Он пообещал продублировать эти документы и предоставить их также Администрации Президента.

Напомним, Большая палата Конституционного Суда Украины планирует продолжить рассмотрение дела о конституционности указа Президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады во вторник, 18 июня.