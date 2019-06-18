У Президента поскаржились, що Рада не надала документи про склад коаліції
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Керівництво Верховної Ради України не надало на запит адміністрації Президента важливі документи, що стосуються чисельності коаліції. Про це заявив представник Президента в парламенті Руслан Стефанчук під час Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.
“Ми внесли прохання на ім’я голови Верховної Ради щодо надання низки документів — копій стенограм і так далі, — і на превеликий жаль отримали відписку, що наше звернення зареєстроване, і враховуючи велику кількість запитів, тож розгляд потребує продовження зазначеного вами терміну для виконання”, — зазначив Стефанчук.
За його словами, процес розгляду конституційності указу Президента про розпуск Верховної Ради розпочали саме народні депутати, тож Верховна Рада має сприяти якомога швидшому розгляду питання про конституційність цього указу.
При цьому спікер ВРУ Андрій Парубій повідомив, що подав до КСУ список двох фракцій БПП і Народного фронту, які на момент формування коаліції налічували більш ніж 226 народних депутатів, а також всі заяви про вихід коаліції. Він пообіцяв продублювати ці документи й надати їх також Адміністрації Президента.
Нагадаємо, Велика палата Конституційного Суду України планує продовжити розгляд справи про конституційність указу Президента України Володимира Зеленського щодо розпуску Верховної Ради у вівторок, 18 червня.