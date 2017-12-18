У Президента пообещали внести две кандидатуры в Конституционный суд Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Сегодня ожидается, что Комиссия при Президенте внесет две кандидатуры судей в Конституционный суд Украины. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила народный депутат Украины, представитель Президента в ВР Ирина Луценко, передает УНН.
"15 декабря заработал Верховный суд Украины, фактически закрепив завершения судебной реформы - одной из самых сложных и важных реформ, которой требовало общество. Завершается утверждение кандидатур в Конституционный суд: из 18 уже утверждены 14, остается внести 4 кандидатуры. Сегодня заседает Комиссия при Президенте, которая внесет 2 кандидатуры. Поэтому Президент призывает профильный парламентский Комитет ускорить рассмотрение 2 других кандидатур, а парламент в целом - как можно быстрее завершить процесс набора судей Конституционного суда", - рассказала нардеп.
Кроме того, она добавила, что Президент призывает парламент предоставить возможность внести на рассмотрение законопроект об Антикоррупционном суде.
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"В парламенте было два закона: законопроект Сергея Алексеева № 6529 в октябре был отозван. Президент просит также отозвать законопроект Егора Соболева № 6011, чтобы он имел возможность внести свой законопроект об Антикоррупционном суде", - отметила Луценко.
Также она проинформировала, что Президентом был внесен законопроект о Военном суде.
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Напомним, Верховная Рада 281 голосом приняла новую редакцию закона о судоустройстве и статусе судей, который начинает масштабные перезагрузки судебной системы, переаттестацию судей, резкое увеличение платы служителям Фемиды и ограничивает судейскую неприкосновенность.
Документ является частью пакета судебной реформы и может начать действовать только в случае, если депутаты примут во втором чтении проект конституционных поправок о судоустройстве.