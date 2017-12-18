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У Президента пообіцяли внести дві кандидатури у Конституційний суд України

У Президента пообіцяли внести дві кандидатури у Конституційний суд України

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Сьогодні очікується, що Комісія при Президенті внесе дві кандидатури суддів у Конституційний суд України. Про це на своїй сторінці у мережі Facebook повідомила народний депутат України, представник Президента в ВР Ірина Луценко, передає УНН.

“15 грудня запрацював Верховний суд України, фактично закріпивши завершення судової реформи — однієї з найскладніших і найважливіших реформ, якої потребувало суспільство. Завершується затвердження кандидатур у Конституційний суд: з 18 вже затверджено 14, залишається внести 4 кандидатури. Сьогодні засідає Комісія при Президенті, яка внесе 2 кандидатури. Тому Президент закликає профільний парламентський Комітет прискорити розгляд 2 інших кандидатур, а парламент в цілому — якомога швидше завершити процес набору суддів Конституційного суду”, — розповіла нардеп.

Окрім того, вона додала, що Президент закликає парламент надати можливість внести на розгляд законопроект про Антикорупційний суд.

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“У парламенті було два закони: законопроект Сергія Алексєєва № 6529 у жовтні було відкликано. Президент просить також відкликати законопроект Єгора Соболєва № 6011, аби він мав можливість внести свій законопроект про Антикорупційний суд”, — зазначила Луценко.

Також вона проінформувала, що Президентом було внесено законопроект про Військовий суд.

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Нагадаємо, Верховна Рада 281 голосом схвалила нову редакцію закону про судоустрій та статус суддів, який розпочинає масштабне перезавантаження судової системи, переатестацію суддів, різке збільшення платні служителям Феміди та обмежує суддівську недоторканність.

Документ є частиною пакету судової реформи й може почати діяти тільки у разі, якщо депутати ухвалять у другому читанні проект конституційних поправок щодо судоустрою.

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