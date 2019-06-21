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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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У Президента обсудили создание электронного реестра населения

Киев • УНН

 • 9848 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. В пятницу в Администрации Президента состоялось обсуждение концепции “Государство в смартфоне” как одного из важных компонентов цифровой экономики. На встрече присутствовали представители международных доноров и проектов технической помощи, а также советник Главы государства Михаил Федоров, передает УНН со ссылкой на сообщение АП.

У Президента обсудили создание электронного реестра населения

Так, сообщается, что во время встречи представители доноров и международных проектов предоставили свои рекомендации и обсудили приоритетные проекты цифровизации.

Также участники обсудили “вопрос создания электронного реестра населения, что позволит техническими средствами быстро и относительно дешево провести электронную перепись населения Украины через наложение уже имеющихся государственных реестров (демографический, фискальный, медицинский, гражданский, реестр избирателей)”.

Отмечается, что это должно позволить выйти на создание Национальной системы идентификации (e-ID).

Кроме того, речь шла о развитии цифровой инфраструктуры, в частности широкополосного Интернета в сельской местности.

“Отдельно участники отметили разработку законопроекта „О развитии цифровой экономики“, в котором необходимо закрепить цифровые права гражданина на равный доступ к технологиям и цифровых инфраструктур, прежде всего широкополосного доступа в Интернет; определить сущность и параметры цифровых универсальных услуг для граждан в различных сферах жизни (образование, медицина, транспорт, экология, туризм и т.п.); закрепить принципы цифровой экономики и приоритет цифровых (электронных) данных и систем перед аналоговыми”, — отметили в администрации.

Михаил Федоров отметил, что все эти задачи уже включены в единый план действий, а координационные встречи станут регулярными, говорится в сообщении АП.

Как сообщал УНН, Зеленский во время форума интернет-деятелей в Киеве в прошлом месяце заявил о намерении сделать “государство в смартфоне”.

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