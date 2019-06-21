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У Президента обміркували створення електронного реєстру населення

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. У п’ятницю в Адміністрації Президента відбулося обговорення концепції “Держава у смартфоні” як одного з важливих компонентів цифрової економіки. На зустрічі були присутні представники міжнародних донорів і проектів технічної допомоги, а також радник Глави держави Михайло Федоров, передає УНН з посиланням на повідомлення АП.

У Президента обміркували створення електронного реєстру населення

Так, повідомляється, що під час зустрічі представники донорів та міжнародних проектів надали свої рекомендації та обговорили пріоритетні проекти цифровізації.

Також учасники обговорили “питання створення електронного реєстру населення, що дасть змогу технічними засобами швидко та відносно дешево провести електронний перепис населення України через накладання вже наявних державних реєстрів (демографічний, фіскальний, медичний, цивільний, реєстр виборців)”.

Зазначається, що це має дозволити вийти на створення Національної системи ідентифікації (e-ID).

Крім того, йшлося про питання розвитку цифрової інфраструктури, зокрема широкосмугового Інтернету у сільській місцевості.

“Окремо учасники відзначили розробку законопроекту „Про розвиток цифрової економіки“, у якому необхідно закріпити цифрові права громадянина на рівний доступ до технологій і цифрових інфраструктур, насамперед широкосмугового доступу до Інтернету; визначити сутність та параметри цифрових універсальних послуг для громадян у різних сферах життя (освіта, медицина, транспорт, екологія, туризм тощо); закріпити принципи цифрової економіки та пріоритет цифрових (електронних) даних і систем перед аналоговими”, — зазначили в адміністрації.

Михайло Федоров зазначив, що всі ці завдання вже включені до єдиного плану дій, а координаційні зустрічі стануть регулярними, йдеться в повідомленні АП.

Як повідомляв УНН, Зеленський під час форуму інтернет-діячів в Києві минулого місяця заявив про намір зробити “державу в смартфоні”.

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