У Президента обміркували створення електронного реєстру населення

КИЇВ. 21 червня. УНН. У п’ятницю в Адміністрації Президента відбулося обговорення концепції “Держава у смартфоні” як одного з важливих компонентів цифрової економіки. На зустрічі були присутні представники міжнародних донорів і проектів технічної допомоги, а також радник Глави держави Михайло Федоров, передає УНН з посиланням на повідомлення АП.