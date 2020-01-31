У Президента обсудили создание постоянной Комиссии по розыску пропавших без вести на Донбассе

КИЕВ. 31 января. УНН. В Офисе Президента Украины состоялось заседание рабочей группы по вопросам пропавших без вести на Донбассе и военных и гражданских заложников, где был обсужден вопрос создания при Кабинете Министров постоянной Комиссии по розыску пропавших без вести, формирования поисковых групп на ее базе, а также военных и гражданских реестров лиц, пропавших без вести. Об этом сообщает пресс-служба ОПУ, передает УНН.