У Президента обсудили создание постоянной Комиссии по розыску пропавших без вести на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. В Офисе Президента Украины состоялось заседание рабочей группы по вопросам пропавших без вести на Донбассе и военных и гражданских заложников, где был обсужден вопрос создания при Кабинете Министров постоянной Комиссии по розыску пропавших без вести, формирования поисковых групп на ее базе, а также военных и гражданских реестров лиц, пропавших без вести. Об этом сообщает пресс-служба ОПУ, передает УНН.
"Участники встречи обсудили, в частности, вопрос создания при Кабинете Министров Украины постоянной Комиссии по розыску пропавших без вести, формирования поисковых групп на ее базе, а также военных и гражданских реестров лиц, пропавших без вести", - сообщили в ОП.
Так, на заседании рабочей группы присутствовали министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда, ее заместители и советники, представители Офиса Генерального прокурора, Службы внешней разведки, руководитель Центра освобождения заложников при СБУ, представители Министерства внутренних дел, Национальной полиции и Министерства обороны.
Как отметила министр, предоставление ведомству функции поиска без вести пропавших является одним из приоритетов. По ее словам, Министерство инициировало внесение изменений в законодательство для передачи ведомству полномочия и создание поисковых групп. Работа будет ускорена с помощью Офиса Президента Украины. Коляда отметила, что сейчас завершается юридическая экспертиза законопроекта в Министерстве юстиции.
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Со своей стороны координатор рабочей группы Николай Колесник отметил важность обсуждения вопроса назначения членов Комиссии на заседании рабочей группы.
"Я видел предварительный состав Комиссии по розыску пропавших без вести - там почти 90% лиц вообще не имели отношения к этой важной работе", - сказал он.
Участники заседания также обсудили проблему формирования списка на освобождение удерживаемых лиц в Центре освобождения заложников при СБУ. Вопрос возник в связи с появлением в СМИ информации, что некоторые освобожденные граждане для попадания в список на обмен платили деньги на территории ОРДЛО. Также сообщалось, что отдельные лица, вернувшиеся на подконтрольную Украины территорию, сотрудничали с боевиками.
"Мы не хотим брать на себя функцию делать какие-то оценки относительно поведения или давать им правовую оценку до возвращения гражданина Украины на подконтрольную территорию", - сказал представитель Службы безопасности Геннадий Кузнецов.
В тоже время он отметил, что правоохранители будут искать подтверждающие материалы уже по возвращении удерживаемых граждан на подконтрольную территорию.
Напомним, в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о возобновлении поиска пропавших без вести на Донбассе.