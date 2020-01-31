У Президента обговорили створення постійної Комісії з розшуку зниклих безвісти на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. В Офісі Президента України відбулося засідання робочої групи з питань зниклих безвісти на Донбасі та військових і цивільних заручників, де було обговорене питання створення при Кабінеті Міністрів постійної Комісії з розшуку зниклих безвісти, формування пошукових груп на її базі, а також військових і цивільних реєстрів осіб, які зникли безвісти. Про це повідомляє пресслужба ОПУ, передає УНН.
"Учасники зустрічі обговорили, зокрема, питання створення при Кабінеті Міністрів України постійної Комісії з розшуку зниклих безвісти, формування пошукових груп на її базі, а також військових і цивільних реєстрів осіб, які зникли безвісти", - повідомили в ОП.
Так, на засіданні робочої групи були присутні міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда, її заступники та радники, представники Офісу Генерального прокурора, Служби зовнішньої розвідки, керівник Центру звільнення заручників при СБУ, представники Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Міністерства оборони.
Як зазначила міністр, надання відомству функції пошуку безвісти зниклих є одним із пріоритетів. За її словами, Міністерство ініціювало внесення змін до законодавства для передачі відомству відповідних повноважень та створення пошукових груп. Робота буде прискорена за допомогою Офісу Президента України. Коляда зазначила, що наразі завершується юридична експертиза законопроекту в Міністерстві юстиції.
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Зі свого боку координатор робочої групи Микола Колесник наголосив на важливості обговорення питання призначення членів Комісії на засіданні робочої групи.
"Я бачив попередній склад Комісії з розшуку зниклих безвісти – там майже 90% осіб узагалі не мали стосунку до цієї важливої роботи", – сказав він.
Учасники засідання також обговорили проблему формування списку на звільнення утримуваних осіб у Центрі звільнення заручників при СБУ. Питання виникло у зв’язку з появою у ЗМІ інформації, що деякі звільнені громадяни для потрапляння в список на обмін сплачували кошти на території ОРДЛО. Також повідомлялося, що окремі особи, які повернулися на підконтрольну Україні територію, співпрацювали з бойовиками.
"Ми не хочемо брати на себе функцію робити якісь оцінки щодо поведінки або давати їм правову оцінку до повернення громадянина України на підконтрольну територію", – сказав представник Служби безпеки Геннадій Кузнєцов.
Водночас він зазначив, що правоохоронці шукатимуть підтверджувальні матеріали вже після повернення утримуваних громадян на підконтрольну територію.
Нагадаємо, у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі домовились про відновлення пошуку зниклих безвісти на Донбасі.