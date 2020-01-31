У Президента обговорили створення постійної Комісії з розшуку зниклих безвісти на Донбасі

КИЇВ. 31 січня. УНН. В Офісі Президента України відбулося засідання робочої групи з питань зниклих безвісти на Донбасі та військових і цивільних заручників, де було обговорене питання створення при Кабінеті Міністрів постійної Комісії з розшуку зниклих безвісти, формування пошукових груп на її базі, а також військових і цивільних реєстрів осіб, які зникли безвісти. Про це повідомляє пресслужба ОПУ, передає УНН.