В Україні з’явився пошуковий портал загиблих у Другій світовій війні
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. У 2020 році має завершитися термін зберігання у військкоматах документів на загиблих у Другій світовій війні, щоб зберегти ці дані, було створено електронну базу для пошуку інформації про загиблих та зниклих безвісти родичів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Національного музею історії України Другої світової війни.
"2020-й – рік 75-ліття роковин закінчення Другої світової війни. За радянськими нормативами цього ж таки року мав завершиться термін зберігання у військкоматах документів на загиблих. Що було б із ними далі, невідомо. Проте фахівці музею встигли зібрати й урятували унікальний документальний фонд, який нині налічує 10 тисяч архівних справ. А до того ж зробили його загальнодоступним, створивши електронну базу даних", – йдеться у повідомленні.
Як зазначають розробники, сайт допоможе відвідувачам установити долі зниклих безвісти родичів, знайти документи, пов’язані із загибеллю військовослужбовців, стане в пригоді дослідникам військової історії. Адже дослідникам вдалось упорядкувати розпорошені по військкоматах "похоронки" та облікові документи на пострадянських теренах.
"Наразі електронний ресурс акумулює відомості про радянських військовослужбовців з України, які загинули і зникли безвісти, а також поховані на її території. Містить 258 011 записів і 311 572 документи щодо Київської та Житомирської областей", - додають у нацмузеї.
Зазначається, що упродовж 2020 року буде викладено ще 110 тисяч записів і 120 тисяч документів. Також планується залучити до співпраці інші державні установи та створити на єдиній платформі всеукраїнського пошукового порталу загиблих комбатантів (ред. – ті, що безпосередньо брали участь у бойових діях) різних військових формувань періоду Другої світової війни.
Нагадаємо, що у Польщі зрівняли відповідальність СРСР і Німеччини за початок Другої світової війни.