В Україні з’явився пошуковий портал загиблих у Другій світовій війні

КИЇВ. 13 січня. УНН. У 2020 році має завершитися термін зберігання у військкоматах документів на загиблих у Другій світовій війні, щоб зберегти ці дані, було створено електронну базу для пошуку інформації про загиблих та зниклих безвісти родичів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Національного музею історії України Другої світової війни.