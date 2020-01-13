В Украине появился поисковый портал погибших во Второй мировой войне
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. В 2020 году должен завершиться срок хранения в военкоматах документов на погибших во Второй мировой войне, чтобы сохранить эти данные, была создана электронная база для поиска информации о погибших и пропавших без вести родственников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национального музея истории Украины Второй мировой войны.
"2020-й - год 75-летия годовщины окончания Второй мировой войны. По советским нормативам этого же года должен был завершится срок хранения в военкоматах документов на погибших. Что было бы с ними дальше, неизвестно. Однако специалисты музея успели собрать и спасли уникальный документальный фонд, который сейчас насчитывает 10 тысяч архивных дел. А к тому же сделали его общедоступным, создав электронную базу данных", - говорится в сообщении.
Как отмечают разработчики, сайт поможет посетителям установить судьбы пропавших без вести родственников, найти документы, связанные с гибелью военнослужащих, которые пригодятся исследователям военной истории. Ведь исследователям удалось упорядочить рассеянные по военкоматах "похоронки" и учетные документы на постсоветском пространстве.
"Сейчас электронный ресурс аккумулирует сведения о советских военнослужащих из Украины, погибших и пропавших без вести, а также которые похоронены на ее территории. Содержит 258 011 записей и 311 572 документов по Киевской и Житомирской областях", - добавляют в Нацмузее.
Отмечается, что на протяжении 2020 года будет изложено еще 110 000 записей и 120 000 документов. Также планируется привлечь к сотрудничеству другие государственные учреждения и создать на единой платформе всеукраинского поискового портала погибших комбатантов (ред. - те, что непосредственно участвовали в боевых действиях) различных военных формирований периода Второй мировой войны.
Напомним, что в Польше сравняли ответственность СССР и Германии за начало Второй мировой войны.