У Президента не вносили повторно как неотложный законопроект о публичных закупках

"Мы задавали этот вопрос, мы определили его как первоочередной. Сегодня мы его не ставили в качестве первоочередного, так как появляются новые инициативы от депутатов. Мы внесли это предложение, мы понимали всею важность, но мы имеем то, что имеем", - отметил Стефанчук.

По его словам, сейчас главное - чтобы выборы прошли с наличием экономического обоснования.

При этом он добавил, что если народные депутаты считают, что проблему публичных закупок при подготовке к внеочередным выборам в Раду можно решить по-другому, то они должны предложить свои варианты.

Напомним, народные депутаты Украины могут рассмотреть проект закона об изменениях в законе о публичных закупках уже в четверг, 6 июня, в случае, если представитель Президента будет настаивать на безотлагательном рассмотрении.