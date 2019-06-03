У Президента не вносили повторно як невідкладний законопроект про публічні закупівлі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Президент повторно не вносив як невідкладний цього пленарного тижня на розгляд Верховної Ради законопроект про публічні закупівлі. Про це заявив представник Президента в парламенті Руслан Стефанчук журналістам в кулуарах Верховної Ради, передає кореспондент УНН.
"Ми ставили це питання, ми визначили його як першочергове. Сьогодні ми його не ставили як першочергове, тому що з'являються нові ініціативи від депутатів. Ми внесли цю пропозицію, ми розуміли всію важливість, але ми маємо те, що маємо", - зазначив Стефанчук.
За його словами, наразі головне – щоб вибори пройшли з наявністю економічного підґрунтя.
При цьому він додав, що якщо народні депутати вважають, що проблему публічних закупівель при підготовці до позачергових виборів до Ради можна вирішити по-іншому, то вони мають запропонувати свої варіанти.
Нагадаємо, народні депутати України можуть розглянути проект закону щодо змін у законі про публічні закупівлі вже у четвер, 6 червня, у випадку, якщо представник Президента буде наполягати на невідкладному розгляді.