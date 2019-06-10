У Президента думают над назначением Апаршина ответственным за оборону

"Господин Апаршин среди кандидатур, которые рассматриваются, так как должен быть человек, который будет ответственным за военное и оборонные вопросы в Администрации Президента, но это не единственная кандидатура, и скоро мы надеемся иметь решение", - отметила Мендель.



Напомним, во время презентации команды кандидата в Президенты Владимира Зеленского в апреле 2019 года Иван Апаршин был назван в ней в качестве эксперта по безопасности и обороны.