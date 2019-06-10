У Президента думають над призначенням Апаршина відповідальним за оборону

"Пан Апаршин є серед кандидатур, які розглядаються, тому що має бути людина, яка буде відповідальною за військове та оборонні питання в Адміністрації Президента, але це не єдина кандидатура, і скоро ми сподіваємось мати рішення", - зазначила Мендель.



Нагадаємо, під час презентації команди кандидата в Президенти Володимира Зеленського у квітні 2019 року Іван Апаршин був названий у ній як експерт з безпеки та оборони.