У Президента думають над призначенням Апаршина відповідальним за оборону
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Кандидатуру Івана Апаршина розглядають серед претендентів на посаду відповідального за військові питання і оборону в Адміністрації Президента України. Про це повідомила прес-секретар Президента Юлія Мендель під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Пан Апаршин є серед кандидатур, які розглядаються, тому що має бути людина, яка буде відповідальною за військове та оборонні питання в Адміністрації Президента, але це не єдина кандидатура, і скоро ми сподіваємось мати рішення", - зазначила Мендель.
Нагадаємо, під час презентації команди кандидата в Президенти Володимира Зеленського у квітні 2019 року Іван Апаршин був названий у ній як експерт з безпеки та оборони.