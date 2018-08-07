В представительстве Президента в Крыму предложили остановить автобусное сообщение с РФ

"Первое (почему нужно закрыть сообщения с Россией - ред.) - это безопасность наших граждан. Второе - это безопасность территории. Россия с начала 2014 года захватывала наши территории: в Крыму и на Донбассе. У нас фактически состояние войны с Россией. Сообщение с агрессором нецелесообразно, и ничего хорошего от него мы не ожидаем", - сказал Гданов.

Подобные шаги Киева и международного сообщества, по его мнению, заставят Россию "уважать международное право и международные границы".

Ранее в Мининфраструктуры заявили, что не исключают прекращения железнодорожного сообщения с Москвой.