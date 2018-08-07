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У представництві Президента у Криму запропонували зупинити автобусне сполучення з РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Разом із закриттям залізничного сполучення з Росією слід закрити й автобусне. Таку думку "Крим.Реалії" висловив перший заступник представника президента України в Криму Ізет Гданов, передає УНН.

“Перше (чому потрібно закрити сполучення з Росією — ред.) — це безпека наших громадян. Друге — це безпека території. Росія з початку 2014 року захоплювала наші території: в Криму і на Донбасі. У нас фактично стан війни з Росією. Сполучення з агресором недоцільне, і нічого хорошого від нього ми не очікуємо”, — сказав Гданов.

Подібні кроки Києва і міжнародного співтовариства, на його думку, змусять Росію “поважати міжнародне право і міжнародні кордони”.

Раніше у Мінінфраструктури заявили, що не виключають припинення залізничного сполучення з Москвою.

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