У представництві Президента у Криму запропонували зупинити автобусне сполучення з РФ

“Перше (чому потрібно закрити сполучення з Росією — ред.) — це безпека наших громадян. Друге — це безпека території. Росія з початку 2014 року захоплювала наші території: в Криму і на Донбасі. У нас фактично стан війни з Росією. Сполучення з агресором недоцільне, і нічого хорошого від нього ми не очікуємо”, — сказав Гданов.

Подібні кроки Києва і міжнародного співтовариства, на його думку, змусять Росію “поважати міжнародне право і міжнародні кордони”.

Раніше у Мінінфраструктури заявили, що не виключають припинення залізничного сполучення з Москвою.