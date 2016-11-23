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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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У работников финансового общества в Ровно похитили 3 млн грн

Киев • УНН

 • 7304 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 23 ноября. УНН. Пакетом с деньгами завладели трое нападавших вчера, 22 ноября, в Ровно. Об этом УНН сообщил отдел коммуникации управления НП в Ровенской области.

У работников финансового общества в Ровно похитили 3 млн грн

Неизвестные совершили нападение на работников одного из финансовых обществ в подъезде дома на улице Крушельницкой.

Пострадавшие 34-х и 24-х лет рассказывают, что злоумышленники в балаклавах распылили газовый баллончик в лицо мужчинам, нанесли битой несколько ударов и с пистолетом в руках вырвали из рук пакет с деньгами. Нападавшие завладели 900 тыс. грн, 50 тыс. голл. и 40 тыс. евро.

По факту разбоя, направленным на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах, или совершенным организованной группой лиц, открыто уголовное производство по части 4 статьи 187 Уголовного кодекса Украины.

Нападавшим грозит лишением свободы от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Украинские Национальные Новости

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