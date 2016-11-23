У работников финансового общества в Ровно похитили 3 млн грн
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 23 ноября. УНН. Пакетом с деньгами завладели трое нападавших вчера, 22 ноября, в Ровно. Об этом УНН сообщил отдел коммуникации управления НП в Ровенской области.
Неизвестные совершили нападение на работников одного из финансовых обществ в подъезде дома на улице Крушельницкой.
Пострадавшие 34-х и 24-х лет рассказывают, что злоумышленники в балаклавах распылили газовый баллончик в лицо мужчинам, нанесли битой несколько ударов и с пистолетом в руках вырвали из рук пакет с деньгами. Нападавшие завладели 900 тыс. грн, 50 тыс. голл. и 40 тыс. евро.
По факту разбоя, направленным на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах, или совершенным организованной группой лиц, открыто уголовное производство по части 4 статьи 187 Уголовного кодекса Украины.
Нападавшим грозит лишением свободы от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.