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У працівників фінансового товариства у Рівному викрали 3 млн грн

Київ • УНН

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РІВНЕ-КИЇВ. 23 листопада. УНН. Пакетом з грошима заволоділи троє нападників вчора, 22 листопада, в Рівному. Про це УНН повідомив відділ комунікації управління НП у Рівненській області.

У працівників фінансового товариства у Рівному викрали 3 млн грн

Невідомі скоїли напад на працівників одного із фінансових товариств у під’їзді будинку на вулиці С.Крушельницької.

Постраждалі 34-х і 24-х років розповідають, що зловмисники в балаклавах розпилили газовий балончик в обличчя чоловікам, нанесли битою кілька ударів і з пістолетом у руках вирвали з рук пакунок з грошима. Нападники заволоділи 900 тис. грн, 50 тис. дол. та 40 тис. євро.

За фактом розбою, спрямованим на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах, або вчинений організованою групою осіб, відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України.

Нападникам загрожує позбавленням волі від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Українські Національні Новини

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