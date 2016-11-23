У працівників фінансового товариства у Рівному викрали 3 млн грн

Невідомі скоїли напад на працівників одного із фінансових товариств у під’їзді будинку на вулиці С.Крушельницької.

Постраждалі 34-х і 24-х років розповідають, що зловмисники в балаклавах розпилили газовий балончик в обличчя чоловікам, нанесли битою кілька ударів і з пістолетом у руках вирвали з рук пакунок з грошима. Нападники заволоділи 900 тис. грн, 50 тис. дол. та 40 тис. євро.

За фактом розбою, спрямованим на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах, або вчинений організованою групою осіб, відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України.

Нападникам загрожує позбавленням волі від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.