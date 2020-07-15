В полиции рассказали, где в Украине происходит больше всего ДТП с участием детей

"Наибольшее количество ДТП с погибшими или травмированными с участием детей наблюдается на территориях Днепропетровской, Киевской, Львовской и Николаевской областей, а также в городе Киев", - говорится в ответе на запрос.

Напомним, парламент рассматривает законопроект, ужесточающий ответственность за смертельные ДТП.