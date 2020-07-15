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У поліції розповіли, де в Україні відбувається найбільше ДТП за участю дітей

У поліції розповіли, де в Україні відбувається найбільше ДТП за участю дітей

Київ • УНН

 • 26147 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. В Україні найбільша кількість ДТП із загиблими або травмованими за участю дітей спостерігається на території Дніпропетровської області. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН розповіли в Департаменті патрульної поліції Національної поліції України.

“Найбільша кількість ДТП з загиблими або травмованими за участю дітей спостерігається на територіях Дніпропетровської, Київської, Львівської та Миколаївської областей, а також у місті Київ”, - йдеться у відповіді на запит.

Нагадаємо, парламент розглядає законопроект, що посилює відповідальність за смертельні ДТП.

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