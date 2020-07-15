У поліції розповіли, де в Україні відбувається найбільше ДТП за участю дітей

“Найбільша кількість ДТП з загиблими або травмованими за участю дітей спостерігається на територіях Дніпропетровської, Київської, Львівської та Миколаївської областей, а також у місті Київ”, - йдеться у відповіді на запит.

Нагадаємо, парламент розглядає законопроект, що посилює відповідальність за смертельні ДТП.