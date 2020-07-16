В поездах в Киев и обратно решили продавать билеты на все места
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Начиная с четверга, 16 июля, восстановлено полноценную продажу билетов на поезда дальнего следования, следующих из Киева и обратно. Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця", передает УНН.
"С сегодняшнего дня в поездах дальнего следования, следующих из Киева и обратно, билеты можно купить на 100% мест. Это касается и транзитных поездов через столицу Украины", - сообщили в пресс-службе.
Указывается, что восстановление полноценной продажи билетов стало возможным благодаря согласованию Киевской городской государственной администрации.
Ранее реализация билетов в объеме 100% была начата на такие поезда: № 7/8 Харьков - Одесса - со 2 июня, № 81/82 Харьков - Новоалексеевка и № 53/54 Днепр - Одесса - с 17 июня, № 91/92 Одесса - Константиновка - с 29 июня.
В Укрзализныце отметили, что для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. Учитывая меры безопасности, пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам.
Напомним, на этой неделе Укрзализныця восстанавливает курсирование 34 пригородных и 3 региональных поездов.