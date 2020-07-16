У поїздах до Києва та зворотно вирішили продавати квитки на всі місця

“Відсьогодні у поїздах далекого сполучення, що прямують з Києва та зворотно, квитки можна купити на 100% місць. Це стосується і транзитних поїздів через столицю України”, — повідомили в пресслужбі.

Зазначається, що відновлення повноцінного продажу квитків стало можливим завдяки погодженню Київської міської державної адміністрації.

Раніше реалізація квитків в обсязі 100% була розпочата на такі поїзди: № 7/8 Харків — Одеса — з 2 червня, № 81/82 Харків — Новоолексіївка та № 53/54 Дніпро — Одеса — з 17 червня, № 91/92 Одеса — Костянтинівка — з 29 червня.

В Укрзалізниці наголосили, що для посадки в поїзд пасажири обов’язково повинні вдягти захисну маску, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці до вагона. З огляду на заходи безпеки пасажирам рекомендовано якнайменше пересуватися по вагонах.

Нагадаємо, цього тижня Укрзалізниця відновлює курсування 34 приміських та 3 регіональних поїздів.