В Воздушных силах рассказали об особенностях австралийских антидронных систем Slinger, которые получит Украина
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Австралийская система Slinger должна на 100% поражать вражеские беспилотники и уничтожать их. Об этом рассказал представитель командования ВС Украины Юрий Игнат в эфире Единого марафона, передает корреспондент УНН.
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«Они имеют радиолокационную привязку – сопровождение цели. Они ее видят, система вычисляет траекторию полета и определяет, когда, где и как пулеметы выпустят очередь боеприпасов. Боеприпасы, которые выпускаются по беспилотникам, должны быть разрывными. Должно создаваться облако поражающих элементов, которое 100% просечет беспилотник и он будет уничтожен», – отметил Юрий Игнат.
Напомним
Австралийская компания Electro Optic Systems подготовила первую партию антидронных систем Slinger для Украины. Первые десять систем будут переданы Украине до конца года. Система Slinger может устанавливаться на гражданские пикапы, что улучшает мобильность самой системы, и обеспечивает защиту от небольших дронов.
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