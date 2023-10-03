У Повітряних силах розповіли про особливості австралійських антидронових систем Slinger, які отримає Україна

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«Вони мають радіолокаційну привʼязку – супровід цілі. Вони її бачать, система обчислює траєкторію польоту і визначає, коли, де і як кулемети випустять чергу боєприпасів. Боєприпаси, які випускаються по безпілотниках, повинні бути розривними. Має створюватися хмара вражаючих елементів, яка 100% просіче безпілотник і він буде знищений», – зазначив Юрій Ігнат.

Нагадаємо

Австралійська компанія Electro Optic Systems підготувала першу партію антидронових систем Slinger для України. Перші десять систем будуть передані Україні до кінця року. Система Slinger може встановлюватись на цивільні пікапи, що покращує мобільність самої системи, та забезпечує захист від невеликих дронів.

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