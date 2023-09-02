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Україна отримає новітню систему Slinger для боротьби з БпЛА

Україна отримає новітню систему Slinger для боротьби з БпЛА

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Австралійська оборонно-технологічна компанія Electric Optic Systems (EOS) продемонструвала власну розробку - комплекс Slinger, який використовується для ефективного знищення БпЛА. 160 одиниць Slinger будуть поставлені в Україну, йдеться в повідомленні компанії, пише УНН.

Деталі

EOS створила Slinger на базі 30-мм гармати М230FL та 7,62-мм кулемета MAG58. Він здатен вести вогонь поодинчими пострілами, а також має режими 100 або 200 пострілів на хвилину. Також в ньому передбачено використання приладів теплового та нічного бачення.

Виконавчий віцепрезидент з оборонних систем EOS Метт Джонс під час презентації можливостей системи Slinger повідомив, що його компанія підписала з Україною два контракти на постачання 110 систем Slinger, якими оснастять бронетранспортери М113. Ще 50 систем будуть інтегровані у бронетранспортер Bushmaster.

Цитата

«Ця технологія дійсно йде в Україну. Система жорсткого придушення БпЛА Slinger була придбана США для відправлення в Україну», – зазначив Метт Джонс.

Він також додав, що EOS має напрацювання у сфері лазерної зброї, яка може знищувати БпЛА на відстані до 1500 метрів, однак вона находиться ще на стадії тестування, тому мова про надання її українським військовим наразі не йде.

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