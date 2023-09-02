Украина получит новейшую систему Slinger для борьбы с БпЛА
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Австралийская оборонно-технологическая компания Electric Optic Systems (EOS) продемонстрировала собственную разработку - комплекс Slinger, который используется для эффективного уничтожения БпЛА. 160 единиц Slinger будет поставлено в Украину, говорится в сообщении компании, пишет УНН.
Детали
EOS создала Slinger на базе 30-мм пушки М230FL и 7,62-мм пулемета MAG58. Он способен вести огонь одиночными выстрелами, а также имеет режимы 100 или 200 выстрелов в минуту. Также в нем предусмотрено использование приборов теплового и ночного видения.
Исполнительный вице-президент по оборонным системам EOS Мэтт Джонс во время презентации возможностей системы Slinger сообщил, что его компания подписала с Украиной два контракта на поставку 110 систем Slinger, которыми оснастят бронетранспортеры М113. Еще 50 систем будут интегрированы в бронетранспортер Bushmaster.
Цитата
"Эта технология действительно идет в Украину. Система жесткого подавления БпЛА Slinger была приобретена США для отправки в Украину", - отметил Мэтт Джонс.
Он также добавил, что EOS имеет наработки в сфере лазерного оружия, которое может уничтожать БпЛА на расстоянии до 1500 метров, однако оно находится еще на стадии тестирования, поэтому речь о предоставлении его украинским военным пока не идет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США обещают помочь Австралии в производстве управляемых ракет до 2025 года