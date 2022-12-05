В Воздушных силах показали работу установки Gepard по ракете оккупантов

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“Техника, предоставленная партнерами, будет защищать украинское небо от крылатых ракет рашистских террористов. На этот раз — безупречная работа немецкого “Гепарда”, — говорится в сообщении.

Напомним

Германия планирует продолжать поставки зенитных установок Gepard в Украину и работает над этим вопросом.