В Воздушных силах показали работу установки Gepard по ракете оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Командование Воздушных сил обнародовало видео с работой немецкой зенитной самоходной артиллерийской установки Gepard по ракете российских оккупантов, передает УНН.
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“Техника, предоставленная партнерами, будет защищать украинское небо от крылатых ракет рашистских террористов. На этот раз — безупречная работа немецкого “Гепарда”, — говорится в сообщении.
Напомним
Германия планирует продолжать поставки зенитных установок Gepard в Украину и работает над этим вопросом.