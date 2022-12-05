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В Воздушных силах показали работу установки Gepard по ракете оккупантов

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 декабря. УНН. Командование Воздушных сил обнародовало видео с работой немецкой зенитной самоходной артиллерийской установки Gepard по ракете российских оккупантов, передает УНН.

Цитата

“Техника, предоставленная партнерами, будет защищать украинское небо от крылатых ракет рашистских террористов. На этот раз — безупречная работа немецкого “Гепарда”, — говорится в сообщении.

Напомним 

Германия планирует продолжать поставки зенитных установок Gepard в Украину и работает над этим вопросом.

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